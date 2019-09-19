Амстердам, , 14:46 — REGNUM Поздно вечером 18 сентября в Амстердаме неизвестные расстреляли экс-футболиста, 32-летнего Келвина Мэйнарда. Бывший спортсмен скончался от полученных ранений. Об этом 19 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Амстердама.

«Полиция Амстердама подтвердила личность погибшего в четверг, 19 сентября», — передают журналисты.

Известно, что Мейнард выступал за сборную команду Нидерландов, а также за английский клуб Burton Albion. Члены клуба Alphense Boys, в котором также играл Мейнард, выразили соболезнования его семье.

Ведется расследование убийства.