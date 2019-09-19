Уфа, , 14:36 — REGNUM Подозреваемого в попытке изнасилования задержали в Уфе. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

16 сентября в полицию обратилась девушка и рассказала, что утром в одном из торговых центров в микрорайоне Сипайлово неизвестный попытался ее изнасиловать.

Полиция установила личность и разыскала подозреваемого — 22-летнего жителя города Салавата. В ходе следствия он признался в содеянном.

По версии следователей, подозреваемый прибыл в Уфу для встречи с девушкой, с которой он познакомился в социальной сети. Однако свидание не состоялось.

По данному факту возбуждено уголовное дело.