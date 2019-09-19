Сараево, 19 сентября 2019, 16:39 — REGNUM В лагере для мигрантов Вучяк на северо-западе Боснии и Герцеговины произошла драка. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции города.
ЧП произошло 19 сентября недалеко от города Бихач. Один из мигрантов погиб, а другой, предположительно исполнитель преступления, получил ранение и доставлен в больницу.
Отметим, что представители международных гуманитарных организаций неоднократно критиковали руководство лагеря, который расположен в «неподходящем месте».