Черкассы, Украина, , 14:13 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Украины задержали двух подозреваемых в совершении двойного убийства, сообщили 19 сентября в пресс-службе ведомства.

18 сентября в Черкасской области возле трассы Киев — Знаменка были найдены тела двух мужчин со следами пыток. Перед смертью им наносили множественные удары и колото-резаные раны.

В ходе следствия полицейские вышли на двух жителей Черкасс, которые готовились выехать за пределы Украины. Однако за несколько минут до отъезда из города подозреваемые были задержаны. Сейчас с ними работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине был задержан подозреваемый в совершении тройного убийства в Николаеве. У мужчины изъяли сумку, в которой нашли арсенал оружия.

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