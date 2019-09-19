Уфа, , 16:16 — REGNUM 9 случаев отключения электроэнергии зафиксировано в Башкирии из-за сильного ветра. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

«По состоянию на 15 часов зафиксировано 63 случая падения деревьев, 10 случаев падения рекламных щитов, повреждено 9 автомобилей, 3 опоры ЛЭП и 1 остановка общественного транспорта. Также зафиксировано 7 случаев срыва кровли и 9 случаев отключения электроэнергии», — сообщает пресс-служба ведомства.

Погибших и пострадавших людей в результате ухудшения погоды нет.

Каждый случай находится на контроле у спасателей, которые работают в режиме повышенной готовности.