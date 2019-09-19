Старый Оскол, Белгородская область, , 13:47 — REGNUM Мясокомбинат города Старый Оскол Белгородской области не получил два миллиона рублей за свою продукцию. Завод отгрузил 10 тонн свинины заказчику, который предоставил фальшивые документы об оплате. Мясо увезли в Подмосковье, а подозреваемого в мошенничестве на днях задержали в Воронеже, сообщили 19 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

43-летний житель Воронежа в начале 2019 года через электронную почту оформил договор на поставку более 10 тонн свинины. Через интернет он предоставил мясокомбинату и документ, подтверждающий оплату продукции. Мясо было отгружено и направлено в Москву, а на счёт предприятия так и не поступили деньги. Как выяснилось, платёжный документ оказался поддельным — организация, чьи реквизиты указал злоумышленник, никаких договоров не заключала. Полицейские установили, что водитель грузовика, перевозивший товар, получил указание заехать на разгрузку в город Одинцово. Там с ним и рассчитались за транспортные услуги.

Подозреваемого задержали старооскольские оперативники во время служебной командировки в Воронеж. Мужчину заключили под стражу, ему предъявлено обвинение. За крупное мошенничество он может лишиться свободы на срок до 10 лет.