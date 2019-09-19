Милан, Италия, , 13:30 — REGNUM Безработный выходец из Сенегала сумел задержать 23-летнего йеменца, напавшего на военнослужащего у центрального вокзала Милана, передает Corriere della Sera в четверг, 19 сентября.

Гражданин Сенегала сумел повалить агрессора с ног сразу после того, как тот нанес старшему капралу удар ножницами. Вскоре ему пришли на помощь и карабинеры.

В свою очередь нападавший, по данным издания, во время своего допроса заявил, что слышал «голоса», которые призывали его ударить итальянского военного, чтобы «попасть на небеса». По некоторым данным, он находился под воздействием наркотиков.