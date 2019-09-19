Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM Пожарные справились с открытым огнём, который вспыхнул сегодня, 19 сентября, в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

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Огонь вспыхнул на одном из участков в переулке 3-й Прибрежный в садоводческом товариществе «Виноградарь». В ближайшее время специалисты выяснят причины возгорания, которое уничтожило два частных дома, хозпостройку и гараж. Общая площадь пожара составила 300 кв. метров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в пожаре никто не пострадал. На месте ЧП работают более 50 человек и 14 единиц техники.

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