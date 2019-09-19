Краснодар, , 12:54 — REGNUM Баржа «Акинси» села на мель у побережья Тамани Краснодарского края, инцидент произошёл днём 18 сентября возле пирса завода «Таманьнефтегаз», сообщила «Кубань24».

На видеозаписи, появившейся в соцсетях, видно, что баржа застряла примерно в 30 м от берега, по информации очевидцев, время шторма судно пыталось поменять стоянку, его отнесло к берегу.

В момент ЧП на борту находились девять человек, никто не пострадал, само судно также не получило повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на Кубань обрушился сильный ветер. Особенно досталось краевой столице, где рухнула стрела строительного крана и попадали деревья, в том числе — на территории детских садов и школ.