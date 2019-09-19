Чебоксары, , 12:47 — REGNUM Житель Цивильского района Чувашии отправится в колонию строгого режима на 13 лет за сексуальное надругательство над трёхлетним ребёнком, который приходится ему родственницей. Приговор ещё не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

58-летний мужчина 11 июня 2019 года воспользовался беспомощным состоянием ребёнка своей племянницы и когда не было поблизости других взрослых совершил действия сексуального характера. Причастность была доказана следствием и подтверждена судом. Для трёхлетней девочки проведены психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

Невменяемым осуждённого не признали, он осознавал свои действия на момент преступления.

Напомним, в Ростовской области в середине сентября 2019 года был арестован мужчина, подозреваемый в изнасиловании собственной дочери. Пострадавшая, которой в этом году исполнилось 18 лет, призналась, что издевательства длились несколько лет.

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