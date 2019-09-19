Самара, , 12:47 — REGNUM Сильный ветер с порывами и дождем в Самаре повредил линии электропередачи и повалил деревья. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба администрации Самары.

По словам чиновников, упавшие деревья повредили контактную сеть трамваев и троллейбусов. Все городские службы работают в усиленном режиме на устранение последствий стихии.

Отмечается, что движение трамваев и троллейбусов по маршруту Мичурина — Клиническая восстановлено. По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас полностью перекрыто движение на ул. Мичурина — ул. Владимирская. В настоящее время на 15 участках идут работы по восстановлению электроснабжения, а на четырех участках восстанавливают газоснабжение.