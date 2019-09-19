Якутск, , 12:37 — REGNUM За последние сутки, 18 сентября 2019 года, ситуация с так называемыми пожарами-отказниками в России существенно не улучшилась. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 19 сентября в стране действовало восемь лесных очагов, по которым были прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. Их общая площадь составляет 25 668 га.

Известно, что большая часть возгораниями по-прежнему находится в Якутии (семь пожаров площадью 25 458 га). Ещё одно возгорание площадью 2010 гектаров наблюдают в Камчатском крае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 18 сентября в России действовало девять лесных очагов общей площадью 25 739 га. Большую их часть (семь возгораний на территории 25 458 га) наблюдали в Якутии.

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