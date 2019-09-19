Канберра, , 13:31 — REGNUM В штате Южная Австралия сильный ветер вызвал пыльную бурю на фоне сильной жары. Об этом передает агентство Australian Associated Press.

Температура воздуха в четверг, 19 сентября, в Аделаиде достигла 29С, порывы ветра свыше 90 км / ч были зарегистрированы на полуострове Эйр. Выпущено экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях, которые могут повлиять на здоровье и самочувствие местных жителей.

Исполняющий обязанности главного врача департамента здравоохранения Южной Австралии Никола Спурье предупредила, что пыль может вызвать обострение сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также астмы.

«Мы настоятельно рекомендуем людям стараться держаться подальше от пыли», — сказала она, добавив, что особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Организация Housing SA пытается помочь бездомным, которые ночуют на улице, попасть в укрытие. Их временно размещают в помещениях.

Ожидается, что пыль осядет, когда дождевые облака, перемещающиеся над Южной Австралией, принесут осадки. Метеорологи прогнозируют ливень с ночи четверга на пятницу, 20 сентября.