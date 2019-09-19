Белгород, , 12:41 — REGNUM Артиллерийский снаряд обнаружили 19 сентября при земляных работах у школы №42, расположенной на улице Октябрьской в Белгороде, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В образовательном учреждении в это время как обычно шли занятия. Боеприпас находился в нескольких метрах от входа в школу.

Приехавшие по вызову взрывотехники определили, что из-под земли достали 105 мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны. Боеприпас оперативно вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.

В сентябре 2019 года взрывотехники обезвредили уже свыше 20 старых снарядов.