Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM В Екатеринбурге временно закрыто движение автотранспорта по улице Данилы Зверева в районе дома № 5 и улицы Блюхера в районе дома № 65 из-за ремонтных работ на теплосетевой магистрали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Также из-за ремонта теплосетевой магистрали, на указанном участке с 21 по 29 сентября закрыто движение троллейбусных маршрутов №№ 12, 18 и 19.

Отметим, что ремонтные работы проводит «Екатеринбургская теплосетевая компания». После их завершения, компания восстановит дорожное покрытие.

Напомним, что с 16 сентября в Екатеринбурге стартовал отопительный сезон. Согласно четырёхэтапному плану, к 1 октября в городе должны быть подключены к теплоснабжению все жилые дома и социальные учреждения.