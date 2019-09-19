Чебоксары, , 12:29 — REGNUM Московский районный суд Чебоксар признал 46-летнего мужчину виновным в том, что он применил насилие к сотруднику полиции. За насилие фигурант ответит штрафом в 30 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

Дело в отношении мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). События, лёгшие в основу дела, произошли вечером 19 июля 2019 года. К пьяному мужчине, находившемуся возле кафе и громко нецензурно ругающемуся, подошли сотрудники полиции. Вместо того, чтобы прекратить бесчинства, мужчина повёл себя агрессивно — «повалил одного из сотрудников органов внутренних дел на землю, после чего применил в отношении него удушающий приём». Напарника спас второй сотрудник полиции.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, а за нецензурную брань мужчина был привлечён к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Напомним, в сентябре 2019 года московские следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина, который угрожал сотруднику ДПС страйкбольными гранатами, находясь при этом под воздействием наркотиков.

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