Красноярск, , 12:22 — REGNUM В Красноярском крае трое подростков предстанут перед судом за совершение сразу нескольких преступлений, среди которых неправомерное завладение автомобилем, кража, убийство, разбой. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уточняется, что расследование уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Березовского района и двух 15-летних воспитанников красноярского детдома завершено.

Установлено, что 23 сентября 2018 двое тогда 14-летних подростков — воспитанников детского дома — угнали автомобиль, принадлежащий их воспитателю. На угнанной машине они поехали в посёлок Верхняя Базаиха Березовского района к своему знакомому подростку, которому тогда было 17 лет. Всё закончилось тем, что отец подростка забрал ключи от автомобиля и сообщил владельцу об угоне.

На следующий день подростки снова угнали автомобиль и катались на нём по Красноярску, пока их не задержали сотрудники ДПС.

1 октября 2018 года подростки гуляли в Свердловском районе Красноярска, где встретили пьяного мужчину. Проводив его до дома, они похитили его имущество, затем пришли к нему ночью и стали искать ценные вещи. Мужчина проснулся и начал выгонять их из квартиры. Тогда старший из подростков напал на него и задушил шнуром от зарядного устройства.

3 октября 2018 года подростки встретили бездомного, напали на него, избили и похитили мобильный телефон. Затем 17-летний злоумышленник достал из принадлежащего бездомному рюкзака молоток и сломал ему несколько пальцев. Затем группа подростков скрылась с места преступления.

По информации ведомства, воспитанники детдома полностью признали свою вину по всем эпизодам. Самый из них свою причастность к совершению преступления отрицает. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орле двое подростков расправились с 62-летней женщиной. Тело убитой нашли 4 сентября, подозреваемые задержаны.

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