Бахчисарай, Крым, , 12:18 — REGNUM В Бахчисарайском районе Крыма обнаружили останки 21-летнего местного жителя Эйнара Э., который пропал без вести в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следкоме РФ по РК и Севастополю.

«По предварительным данным, смерть молодого человека наступила вследствие самоубийства и не носит насильственного характера. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего», — уточнили в Следкоме.

По данным правоохранителей, молодой человек был склонен к суициду, поскольку сильно переживал смерть матери. Напомним, Эйнар Э. пропал в августе 2018 года. Молодой человек ушёл из дома и не вернулся.

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