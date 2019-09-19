Бахчисарай, Крым, 19 сентября 2019, 12:18 — REGNUM В Бахчисарайском районе Крыма обнаружили останки 21-летнего местного жителя Эйнара Э., который пропал без вести в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следкоме РФ по РК и Севастополю.
По данным правоохранителей, молодой человек был склонен к суициду, поскольку сильно переживал смерть матери. Напомним, Эйнар Э. пропал в августе 2018 года. Молодой человек ушёл из дома и не вернулся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе на автомобильной стоянке возле республиканского стоматологического центра обнаружили труп женщины.
Подробности: В Симферополе на парковке найдено тело женщины