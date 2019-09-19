Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM Площадь пожара в двух частных домах, расположенных в садоводческом товариществе «Виноградарь» в Ростове-на-Дону, увеличилась до 300 кв. метров. Информацию уточнили в региональном управлении МЧС РФ.

Известно, что пожарные расчёты тушат возгорание в переулке 3-й Прибрежный. По последним данным, огнём охвачено два дома, хозпостройка и гараж.

Пострадавших, по информации ведомства, нет.

ИА REGNUM напоминает, что о возгорании стало известно сегодня, 19 сентября, около 10:45 мск. На месте ЧП работают более 50 человек и 14 единиц техники.

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