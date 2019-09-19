Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 11:40 — REGNUM В Эвенкийском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух лиц), сообщили ИА REGNUM 19 сентября в главном следственном управлении СКР по региону.

Утром 18 сентября в посёлке Тура в ходе тушения пожара в одной из квартир двухэтажного жилого дома обнаружили тела 65-летней и 61-летней женщин с признаками насильственной смерти. В этот же день по горячим следам задержали 55-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого. Злоумышленник дал признательные показания.

По предварительной версии следствия, во время распития спиртного произошла ссора. Мужчина причинил женщинам травмы, поджёг квартиру, чтобы скрыть следы преступления, а затем скрылся.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области мужчина, совершивший двойное убийство, получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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