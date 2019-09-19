Рубцовск, Алтайский край, , 11:35 — REGNUM В отношении пятерых жителей Алтайского края возбуждено 18 уголовных дел. Мужчины позодреваюься в серии хищений железнодорожных деталей на станции Леньки. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского линейного УВД на транспорте.

По данным следствия, с мая по июль 2019 года трое местных жителей неоднократно продавали на металлолом вывезенные с территории транспортного предприятия комплектующие к стрелочным переводам и детали для соединения и установки рельсов. В процессе расследования дела были выявлены ещё двое жителей села, которые в это же время проникали вывозили аналогичные металлические изделия для сбыта в качестве лома металла. Общая сумма причиненного ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Все уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Напомним, за совершение этого деяния установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.