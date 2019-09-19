Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника инспекции ФНС по подозрению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вместе с чиновником задержан 53-летний ростовчанин, подозреваемый в посредничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 сентября.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление было совершено 16 сентября текущего года. Замначальника налоговой службы получил через посредника 500 тыс. рублей. Средства от руководителя строительной фирмы предназначались «за непринятие законных мер в связи с выявленными нарушениями при проведении налоговой проверки».

Подозреваемые на время следственных действий находятся под домашним арестом.