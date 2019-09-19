Шуя, Ивановская область, , 11:16 — REGNUM Уголовное дело по факту автоаварии в городе Шуя ивановской области, в результате которой погибла шестилетняя девочка, возбуждено следственным отделом МО МВД России «Шуйский», сообщила 19 сентября пресс-служба УМВД по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария произошла вечером 16 сентября на нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Стрелецкой в Шуе. Как считает следствие, 46-летний водитель автобуса ПАЗ 4234 при повороте налево сбил шестилетнюю девочку, которая на велосипеде пересекала проезжую часть по переходу. Девочка от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Установлено, что в момент совершения автоаварии водитель автобуса был трезв. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.