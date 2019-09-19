Тюмень, , 11:20 — REGNUM В двух районах Тюменской области вводиться карантин по бешенству. На обеих территориях носителями стали дикие лисы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии.

Лису, которая кидалась на людей в посёлке Смирный Казанского района, пришлось застрелить. Другая неадекватная лиса из села Шабаново Омутинского района также была убита. После смерти животных лабораторные анализы подтвердили наличие у них вируса бешенства. В районах объявлен карантин.

Защитить от смертельного для человека заболевания может лишь вакцинация, напоминают ветеринары. На территориях, где объявлен карантин по бешенству, бесплатной вакцинации подлежат все собаки и кошки, которые могут контактировать с больными животными без ведома хозяев.