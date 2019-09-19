Ярославль, , 11:02 — REGNUM Аккаунт ярославского адвоката Олега Крупочкина в социальной сети Facebook был взломан в ночь на 19 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам адвокат. Защитник связывает случившееся с приговором по громкому делу другого ярославского адвоката, экс-депутата муниципалитета Ярославля Владимира Зубкова, которого Крупочкин представляет в суде. После взлома в 4 часа ночи на странице защитника появилась прямая речь с отказом представлять Зубкова и обвинениями в адрес экс-депутата.

Олег Крупочкин (слева) и Владимир Зубков Facebook Олега Крупочкина

«От моего имени неизвестные лица публиковали абсолютно бредовые посты, очерняющие моего подзащитного Владимира Зубкова. Уверен, это связано с тем, что завтра ему будет вынесен приговор. Я обратился в службу поддержки фейсбука, а сейчас готовлю заявление в правоохранительные органы», — пояснил утром 19 сентября Олег Крупочкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Владимир Зубков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Приговор по его делу Заволжский районный суд начнет оглашать 20 сентября.

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