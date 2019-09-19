Новосибирск, , 11:02 — REGNUM Министерство труда и социального развития Новосибирской области поручило мэру Новосибирска Анатолию Локтю организовать проверку после падения матери с двухлетним ребёнком в яму с кипятком на тротуаре, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на правительства региона.

Так, «органам местного самоуправления поручено организовать работу в данном направлении и принять меры по ограничению допуска несовершеннолетних к выявленным опасным местам».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 сентября женщина с коляской, в которой лежал двухлетний ребёнок, провалилась на тротуаре в центре Новосибирска в яму с кипятком. Они были госпитализированы с ожогами. Следователи и прокуратура назначили проверки.

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