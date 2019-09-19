Хабаровск, , 11:05 — REGNUM Выпавший в отельных местностях снег, местами, очень обильный в Хабаровском крае побил рекорд. В последний раз снег в сентябре выпадал в регионе в 1964 году, 26 числа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Синоптики уверяют: снег растает. Холодный якутский циклон, который и принёс снегопад, уйдёт уже сегодня, 19 сентября. Под его влиянием 20 сентября какое-то время ещё останутся побережье Татарского пролива (Ванинский и Советско-Гаванский районы) и Николаевский район. В южных и центральных районах края температура воздуха поднимется до +14 — +19 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 18 на 19 сентября посёлки Кенада и Высокогорный Ванинского района Хабаровского края накрыл обильный снегопад, оборвавший линии электропередач. Поселения остались без света и воды. Там работают бригады энергетиков, устраняющих аварии.