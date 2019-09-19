Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе преступной группы (ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чкаловским районным судом Екатеринбурга он признан виновным в указанном преступлении и приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По версии следствия, подсудимый в июле 2018 года отправил одному из осуждённых в колонию № 54 посылку с электротоварами, внутри которой находилось 97 граммов наркотика. Смертельное зелье было обнаружено при досмотре почтового отправления и изъято.

Также следствием установлено, что подсудимый в составе преступной группы (действовавшей на территориях Москвы, Приморского края и Свердловской области) осуществлял деятельность наркокурьера. И в сентябре 2018 года приобрёл в Москве 84 килограмма синтетического наркотика, который он переправил в Екатеринбург на грузовой машине, спрятав смертельное зелье в насосные станции.

В Екатеринбурге подсудимый 15 килограммов наркотиков спрятал в тайник, а 69 килограммов поместил на склад, с целью дальнейшей реализации смертельного зелья.