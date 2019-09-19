провинция Нангархар, , 10:56 — REGNUM В Афганистане совершено второе за сегодняшний день, 19 сентября, нападение. Атаке с воздуха подверглись населённые пункты провинции Нангархар. Об этом сообщает провинциальный совет, передаёт телеканал Tolo News.

Уточняется, что во время удара люди собирали арахис. По предварительным данным, жертвами атаки стали 30 человек. Ещё 45 человек получили ранения. Все они — мирные жители.

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Местные власти пока подтвердили гибель девяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 19 сентября в афганском городе Калат прогремел взрыв. Грузовик взорвался возле правительственной больницы. Изначально сообщалось, что на месте теракта погибли семь человек, ещё 85 ранены. Позднее губернатор провинции Забуль Гулислама Сияль заявил о 12 погибших и свыше 60 раненых.

Добавим, что ответственность за взрыв на себя взяла группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По заявлению террористов, их целью был офис Национального директората безопасности, который находится неподалёку от места взрыва.