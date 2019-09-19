Донецк, 19 сентября 2019, 10:51 — REGNUM Житель ДНР приговорён судом к 17 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины, сообщили 19 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР.
Следователи выяснили, что летом 2017 года осуждённый передал сотрудникам СБУ данные о расположении одной из военных частей народной милиции ДНР, а также персональные данные одного из военнослужащих ДНР. Взамен он получил денежное вознаграждение.
Как сообщало «Донецкое агентство новостей», ранее житель Горловки получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Всего с начала года в ДНР вынесено свыше семи подобных приговоров.
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