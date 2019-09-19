Донецк, , 10:51 — REGNUM Житель ДНР приговорён судом к 17 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины, сообщили 19 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР.

«Приговором Апелляционной палаты Верховного суда ДНР 31.07.2019 обвиняемый гражданин ДНР Малюх А.А. признан виновным в совершении им преступления по признакам статьи 320 УК ДНР (госизмена) и осуждён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что летом 2017 года осуждённый передал сотрудникам СБУ данные о расположении одной из военных частей народной милиции ДНР, а также персональные данные одного из военнослужащих ДНР. Взамен он получил денежное вознаграждение.

«Фигурант уголовного дела чётко осознавал, что переданные им сведения будут использованы против безопасности ДНР», — добавили в ведомстве.

Как сообщало «Донецкое агентство новостей», ранее житель Горловки получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Всего с начала года в ДНР вынесено свыше семи подобных приговоров.

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