Село Оймякон, Якутия, , 10:16 — REGNUM Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» после дозаправки второй раз за 19 сентября уже вылетел на поиски пропавшего в Оймяконском районе Якутии вертолёта Eurocopter ВО-105, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На борту пять человек экипажа «Полярных авиалиний» и три спасателя. Также к поискам присоединился сын одного из пассажиров пропавшего вертолёта», — пояснили в авиакомпании, добавив, что экипаж усилили опытным пилотом, который хорошо знает местность поисковой операции.

По словам спасателей, на этот вылет возлагаются большие надежды — в районе поисков установилась ясная погода.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Eurocopter пропал в Якутии 14 сентября. Пока поиски результата не принесли. Операция осложнялась погодными условиями.