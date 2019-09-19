Уфа, , 10:17 — REGNUM Ущерб в размере 1 млн рублей взыскали с предпринимателя и фельдшера ветеринарной станции в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба прокуратур Башкирии.

Данные лица были признаны судом виновными в мошенничестве.

Судом было установлено, что в 2016 и 2018 годах предприниматель, заключив договор с администрацией Зианчуринского района, обязался организовать отлов безнадзорных животных, их лечение и содержание в приюте.

Добросовестно выполнить взятые на себя обязательства предприниматель не захотел, поэтому договорился с фельдшером о том, что последний будет за дополнительную плату предоставлять документацию с недостоверными сведениями об осмотре и лечении животных.

На основании предоставленных недостоверных документов в администрацию района предприниматель необоснованно получил более 1 млн рублей.

По данному факту прокуратура Зианчуринского района обратилась в суд с требованием взыскать со злоумышленников сумму причиненного ущерба.

Суд согласился с требованиями истца и удовлетворил требования надзорного ведомства. В целях обеспечительных мер наложен арест на автомобиль бизнесмена «Mitsubishi ASX».

Решение суда в законную силу не вступило.