Доброполье, , 10:15 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ДНР в городе Доброполье неизвестные избили работника прокуратуры, сообщило 19 сентября издание Liga.net.

Инцидент произошёл в коридоре первого этажа Добропольского районного суда. Неизвестные нанесли 28-летнему сотруднику местной прокуратуры несколько ударов в область живота. Они также повредили колёса автомобиля потерпевшего.

Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный избил заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Чиновник оказался в реанимации.

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