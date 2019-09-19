Доброполье, 19 сентября 2019, 10:15 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ДНР в городе Доброполье неизвестные избили работника прокуратуры, сообщило 19 сентября издание Liga.net.
Инцидент произошёл в коридоре первого этажа Добропольского районного суда. Неизвестные нанесли 28-летнему сотруднику местной прокуратуры несколько ударов в область живота. Они также повредили колёса автомобиля потерпевшего.
Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых.
Напомним, ранее в Киеве неизвестный избил заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Чиновник оказался в реанимации.
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