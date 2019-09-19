Куала-Лумпур, , 17:05 — REGNUM Сотни школ были закрыты в Малайзии и Индонезии в четверг, 19 сентября. Местные власти приняли такое решение из-за опасного для здоровья токсичного дыма от непрекращающихся лесных пожаров. Об этом предает агентство Daily Mail.

Почти 2500 школ было закрыто в Малайзии, из которых 300 — в накрытой смогом столице, Куала-Лумпур. Отмечается, что закрытие школ затронуло по меньшей мере 1,7 миллиона учащихся в стране.

В свою очередь, в Индонезии объявили о закрытии более 2000 школ. Пока неизвестно, сколько учеников были вынуждены остаться дома.