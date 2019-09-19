Копенгаген, , 10:07 — REGNUM 18 сентября в 5 часов утра в одной из пиццерий Копенгагена произошел взрыв, в результате которого никто не погиб, однако сильно пострадало само здание. Позже на пресс-конференции заместитель инспектора полиции Копенгагена Бриан Беллинг заявил, что правоохранительные органы в настоящее время занимаются поиском предполагаемого исполнителя взрыва. Камеры видеонаблюдения не позволяют идентифицировать преступника, поэтому специалисты работают над качеством изображения.

«Мы уже начинаем опрашивать свидетелей, быть может они заметили что-либо», — отметил Беллинг. Взрыв в пиццерии является десятым по счету в датской столице с февраля 2019 года — об этом пишет датская газета «Ekstra Bladet».

Несколько жителей столицы обратились к газете с информацией о том, что они слышали взрыв. «Был очень мощный хлопок. Мы сначала подумали, что ударила молния. У наших соседей снизу выбило окна, а ведь до пиццерии всего 15−20 метров», — рассказал один из очевидцев.

Представитель газеты на месте сообщил, что в настоящее время никого в само здание не пускают, так как есть риск его обвала.