Тюкалинск , , 10:03 — REGNUM В Омской области город Тюкалинск и часть потребителей Тюкалинского района остались без электроснабжения из-за повреждения на подстанции «Тюкалинская», произошедшего 19 сентября в 03:10 по местному времени.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, электроснабжение восстанавливают. В Тюкалинском районе ввели режим ЧС. Организована работа оперативного штаба. Ситуацию контролирует омский губернатор Александр Бурков.

Уточняется, что под отключение попали 14 населённых пунктов, в которых проживают 13 100 человек. Без света остались 11 социально-значимых объектов, три котельные, три объекта водоснабжения.

Последствия аварии устраняются. Социальные объекты запитаны от резервных источников. Восстановить электроснабжение в Тюкалинске планируют до 18:00.

Как сообщили ИА REGNUM в «Россети Сибирь», к устранению технологического нарушения сразу же приступили шесть бригад Омского филиала. В 05:11 потребителей Тюкалинского района частично запитали по основной сети.

«На время проведения восстановительных работ электроснабжение потребителей организовывается от резервных источников электроснабжения (РИСЭ)», — подчеркнули в «Россети Сибирь».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября текущего года в Омске произошло массовое отключение электроэнергии на Левобережье. Причина — прямое попадание молнии в провода двухцепной воздушной линии.

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