Благовещенск, , 10:01 — REGNUM Два муниципальных образования оказались в зоне чрезвычайной ситуации в Архаринском районе Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В сёлах Северное и Новоспасск обнаружены очаги вируса африканской чумы свиней, распространение которой возможно остановить только полной изоляцией очага и уничтожением всех свиней, находящихся в радиусе пяти километров от центра очага. Все эти меры начали действовать с вечера 18 сентября, когда на данной территории был введён режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней с Приамурьем Еврейской автономной области был выявлен новый очаг вируса африканской чумы свиней, здесь будет уничтожено более 200 свиней.