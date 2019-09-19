Улан-Удэ, , 10:04 — REGNUM Якутского шамана Александра Габышева, который отправился в Москву «изгонять Путина», задержали на 202-м километре трассы «Байкал». Сообщение о задержании мужчины 1958 года рождения опубликовано 19 сентября пресс-службой МВД по Бурятии.

Отмечается, что полицейские задержали мужчину на неподалеку от границы с Иркутской областью по поручению следователя. Задержанного разыскивали за совершение преступления в Якутии, теперь его отправят самолетом в Якутск для проведения следственных действий.

Один из сторонников шамана рассказал на канале Габышева в YouTube, что в ходе операции трасса была перекрыта, а на месте задержания находились десятки силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Габышев, называющий себя шаманом, отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы провести обряд по свержению президента РФ Владимира Путина. В конце августа стало известно о его столкновении с бурятскими шаманами.

Читайте также: Бурятские шаманы стали на пути якутского, идущего изгонять Путина из Кремля