Салехард, , 09:59 — REGNUM На Ямале несмотря на оправдательный вердикт суда присяжных вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя села Кутопьюган, совершившего двойное убийство. Мужчина приговорён к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

Присяжные заседатели признали доказанным, что в ночь с на 27 августа 2016 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры застрелил двух знакомых.

Однако обвиняемый был дважды оправдан в декабре 2017 и сентябре 2018 года. Основаниями тому стали вердикты коллегии присяжных заседателей о невиновности подсудимого.

В обоих случаях незаконные судебные решения отменены Верховным Судом РФ по апелляционным представлениям прокурора. В основу данного решения легло поведение защиты и подсудимого, которые заявляли о недопустимости доказательств, искажали содержание протоколов следственных действий, показаний свидетелей и заключений экспертиз.

Защита с обвинением не смирилась и пыталась обжаловать решение Верховного суда, апеллируя к решению cуда присяжных. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ жалобы со стороны защиты оставлены без удовлетворения.