Якутск, , 09:52 — REGNUM В Якутии зафиксированы вирусы негриппозной этиологии — парагриппа и риновирусы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Роспотребнадзора республики, в Якутии наблюдается сезонный рост ОРВИ негриппозной этиологии.

«Данное явление характерно для осени и связано с организованными детьми — сад, школа. В Якутии пока распространены вирусы парагриппа и риновирусы», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 тыс. жителей Якутии уже успели привиться от гриппа.