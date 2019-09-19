Якутск, 19 сентября 2019, 09:52 — REGNUM В Якутии зафиксированы вирусы негриппозной этиологии — парагриппа и риновирусы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации Роспотребнадзора республики, в Якутии наблюдается сезонный рост ОРВИ негриппозной этиологии.
«Данное явление характерно для осени и связано с организованными детьми — сад, школа. В Якутии пока распространены вирусы парагриппа и риновирусы», — пояснили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, более 100 тыс. жителей Якутии уже успели привиться от гриппа.