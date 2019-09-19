Луганск, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования обстреляли район населённого пункта Логвиново, сообщили 19 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Обстрел из миномета

Отмечается, что боевики ВСУ применили ручные противотанковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты. Данные о жертвах и разрушениях отсутствуют.

В пресс-службе также отметили, что в районе населённого пункта Золотое разведка Народной милиции ЛНР заметила бронеавтомобиль с расположенными возле него ящиками с боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее под обстрелом ВСУ оказался населённый пункт Донецкий. Его обстреляли из вооружения БМП и стрелкового оружия.

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