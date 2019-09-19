Качканар, Свердловская область, , 09:49 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 01:00 по местному времени на дороге к посёлку Промысла, расположенному между Верхней Турой и Качканаром. Водитель машины «Пежо» сбил двигавшегося по проезжей части пешехода.

«На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы. Причины аварий будут установлены в ходе расследования», — уточнили в пресс-службе управления.

Напомним, что вечером 18 сентября в Екатеринбурге водитель мотоцикла сбил переходившего в неположенном месте пешехода. В результате ДТП, на месте от полученных травм погиб и пешеход и мотоциклист.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с легковым Mercedes