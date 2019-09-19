Гаррисберг, США, , 09:46 — REGNUM Сенатор американского штата Пенсильвания Майкл Фолмер покинул свой пост из-за обвинений в хранении детской порнографии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном и. о. спикера нижней палаты законодательного собрания штата Джо Скарнати и лидера республиканского большинства в местном сенате Джейка Кормана.

О расследовании в отношении 63-летнего сенатора-республиканца ранее сообщила прокуратура штата. В феврале администрация сервиса Tumblr проинформировала правоохранителей о загрузке неким пользователем порнографического детского снимка. Владельцем аккаунта оказался сенатор Фолмер, он скачал фотографию на смартфон.

«Мы испытываем отвращение и возмущение в связи с обвинениями, предъявленными вчера Майку Фолмеру», — заявили Скарнати и Корман.

Коллеги сенатора рассказали, что настояли на его отставке. Первое слушание по делу Фолмера назначено на 26 сентября, он остается на свободе после залога в $25 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель американского штата Мичиган подал в суд на родителей, которые уничтожили его коллекцию порно.

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