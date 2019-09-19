Канберра, , 09:48 — REGNUM Мужчина, получивший 11 сентября травму на руднике Nova nickel-copper в Австралии, скончался в среду, 18 сентября. Мужчина работал на подрядчика, оказывающего услуги по перевозке горнорудного концентрата в округе Голдфилдс в Западной Австралии. Об этом сообщает 19 сентября Australian Associated Press со ссылкой на данные компании Independence Group.

Представители австралийской горнодобывающей компании Independence Group сообщили, что все операции на руднике были приостановлены на 29 часов после произошедшего инцидента.

«Мы глубоко опечалены этой трагической новостью, и приносим наши искренние соболезнования семье (погибшего)», — сказал исполнительный директор Independence Group Питер Брэдфорд .