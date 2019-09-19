Оренбург, , 09:35 — REGNUM В Оренбургемужчины, представившиеся сотрудниками полиции, требовали от предпринимателя 600 тыс. рублей. Бизнесмен отдал часть денег и обратился за защитой в органы внутренних дел, сообщили, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны двое жителей областного центра. Как выяснилось, они никогда не являлись сотрудниками правоохранительных структур.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Задержанным в случае доказательства вины грозит до 12 лет лишения свободы.