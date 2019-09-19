Порт-Харкорт, , 09:35 — REGNUM Третий подозреваемый был арестован в связи с серией убийств в отелях в южном нигерийском городе Порт-Харкорт, передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

По меньшей мере восемь женщин были найдены задушенными в различных гостиничных номерах в нефтяной столице Нигерии — штате Риверс с августа 2019 года.

В среду, 18 сентября, более 70 женских групп и неправительственных организаций начали мирную демонстрацию в знак протеста против убийств. Они потребовали, чтобы правительство и органы безопасности задержали тех, кто несет за это ответственность, и сделали город безопасным.

Начальник полиции Мустафа Дандаура рассказал протестующим о третьем аресте, когда они отправились в штаб-квартиру департамента. Он сообщил, что полиция задержала мужчину на месте преступления. Подозреваемый собирался задушить женщину полотенцем в одном из отелей города, отметил полицейский.

Ранее в среду, 18 сентября, полиция сообщила ВВС, что один подозреваемый был арестован после того, как он предложил около 80 долларов США, чтобы провести ночь с женщиной в городе. Другой подозреваемый был арестован в Кадуне в центральной части Нигерии.