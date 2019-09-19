Львов, Украина, , 09:38 — REGNUM Во Львовской областной инфекционной больнице из-за менингококковой инфекции скончался мальчик, сообщил 18 сентября местный ресурс Zaxid.net.

Ребёнку был один год и девять месяцев.

«Заболевание развивалось стремительно. У ребёнка поднялась температура, появилась рвота, появились симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию», — рассказал заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

По его словам, ребёнка сначала отвезли в районную больницу, затем отправили во Львов, но врачи не смогли ему помочь. Мальчика привезли в областную больницу во второй половине дня 17 сентября, а ночью 18 сентября он умер.

Специалисты проверяют окружение мальчика, поскольку менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным путём и представляет опасность для детей и людей со сниженным иммунитетом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года на Украине из-за последствий кори скончался пятилетний мальчик.

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