Серов, Свердловская область, , 09:28 — REGNUM В Серове на улице Орджоникидзе в доме № 9 произошёл пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило рано утром в 04:51 по местному времени. На место происшествия выехали пять машин и 21 пожарный, которые справились с огнём в течение получаса.

Отметим, что до приезда спасателей 26 жителей дома самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Из-за задымления подъезда им пришлось это делать через оконные проёмы. В итоге во время эвакуации двое взрослых и трое детей получили ушибы и порезы, но госпитализация пострадавших не потребовалась.

«Жители пострадавших квартир разместились у родственников. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным причиной пожара стало возгорание на лестничной клетке. В результате пожара выгорел один из двух подъездов в доме, часть кровли здания, и ещё четыре квартиры повреждены огнём.