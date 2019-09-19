Гай, Оренбургская область, , 09:16 — REGNUM В пригороде Гая Оренбургской области совершено убийство женщины и ее сына. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по делу задержан супруг убитой женщины. По данным СУ СКР по Оренбуржью, днем 18 сентября мужчина на почве ревности нанес шесть ножевых ранений 47-летней жене. 28-летний сын пытался оттащить отчима, однако сам стал жертвой.

В настоящее время 55-летний мужчина задержан. Пока он проходит по делу о двойном убийстве в качестве подозреваемого. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователь ходатайствует о заключении под стражу.

Известно, что мужчина признал свою вину и пояснил, что у него не было другого выхода. Очевидцем преступления стала 22-летняя дочь подозреваемого.