Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В Екатеринбурге задержана ранее судимая за подделку документов жительница Свердловской области по подозрению в серии мошенничеств, связанных с куплей-продажей недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Подозреваемую задержали с поличным в момент передачи ей жителем Магнитогорска денежных средств в размере 800 тыс. рублей, предназназначенных на покупку квартиры на улице Московской. В отношении свердловчанки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии органов дознания, ранее подозреваемая получила от жителя Магнитогорска деньги на три квартиры в Екатеринбурге. Общая сумма составила 3,35 млн рублей. При этом документы на недвижимость гражданин так и не получил.

«Кроме того, задержанная совершала противоправные деяния в составе преступной группы, которая действовала на территории России. За это время на уловку злоумышленницы попали граждане из разных регионов, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Челябинскую и Тюменскую области», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

На данный момент полицией установлено 20 преступных эпизодов, а сумма нанесённого гражданам ущерба исчисляется десятками миллионов рублей.

Отметим, что подозреваемая по решению суда находится в СИЗО.